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09:48 (мск), источник: ТАСС

Макгрегор в июне проведет первый бой в UFC с 2021 года

Поединок состоится в Лас-Вегасе, соперником ирландского спортсмена станет американец Майкл Чендлер.

Источник: AP 2023

ТАСС, 14 апреля. Ирландец Конор Макгрегор проведет поединок против американца Майкла Чендлера в ночь на 30 июня по московскому времени на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе. Об этом сообщил президент UFC Дэйна Уайт.

Бой состоится в рамках турнира UFC 303.

Макгрегору 35 лет, он одержал 22 победы и потерпел 6 поражений в смешанных единоборствах. Первый титул UFC он завоевал в 2015 году, позднее ирландец стал первым в истории организации бойцом, который одновременно владел двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкой и легкой). В последнем бою против американца Дастина Порье, который прошел в июле 2021 года, Макгрегор сломал ногу.

Чендлеру 37 лет, он одержал 23 победы и потерпел 8 поражений в смешанных единоборствах.

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