Макгрегор в июне проведет первый бой в UFC с 2021 года
Поединок состоится в Лас-Вегасе, соперником ирландского спортсмена станет американец Майкл Чендлер.
Поединок состоится в Лас-Вегасе, соперником ирландского спортсмена станет американец Майкл Чендлер.
ТАСС, 14 апреля. Ирландец Конор Макгрегор проведет поединок против американца Майкла Чендлера в ночь на 30 июня по московскому времени на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе. Об этом сообщил президент UFC Дэйна Уайт.
Бой состоится в рамках турнира UFC 303.
Макгрегору 35 лет, он одержал 22 победы и потерпел 6 поражений в смешанных единоборствах. Первый титул UFC он завоевал в 2015 году, позднее ирландец стал первым в истории организации бойцом, который одновременно владел двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкой и легкой). В последнем бою против американца Дастина Порье, который прошел в июле 2021 года, Макгрегор сломал ногу.
Чендлеру 37 лет, он одержал 23 победы и потерпел 8 поражений в смешанных единоборствах.