Макгрегор в июне проведет первый бой в UFC с 2021 года

ТАСС, 14 апреля. Ирландец Конор Макгрегор проведет поединок против американца Майкла Чендлера в ночь на 30 июня по московскому времени на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе. Об этом сообщил президент UFC Дэйна Уайт.

Макгрегору 35 лет, он одержал 22 победы и потерпел 6 поражений в смешанных единоборствах. Первый титул UFC он завоевал в 2015 году, позднее ирландец стал первым в истории организации бойцом, который одновременно владел двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкой и легкой). В последнем бою против американца Дастина Порье, который прошел в июле 2021 года, Макгрегор сломал ногу.