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10:45 (мск), источник: ТАСС

Чемпион UFC Махачев проведет защиту титула в бое против Порье

Поединок пройдет в начале июня в США.

Источник: AP 2023

ТАСС, 14 апреля. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Ислам Махачев будет защищать свой титул в поединке с американцем Дастином Порье. Об этом сообщает телеканал ESPN со ссылкой на президента UFC Дэйну Уайта.

Бой пройдет в ночь на 2 июня по московскому времени на турнире UFC 302 в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США).

Махачеву 32 года, на его счету 25 побед и 1 поражение. Россиянин удерживает чемпионский пояс UFC в легком весе с октября 2022 года, победив тогда бразильца Чарльза Оливейру болевым приемом. В феврале 2023 года россиянин защитил титул победив австралийца Александра Волкановски единогласным решением судей. 21 октября того же года россиянин провел вторую защиту титула в легком весе, нокаутировав Волкановски на турнире UFC 294 в Абу-Даби.

Порье 35 лет. На его счету 30 побед и 8 поражений. Еще 1 бой был признан несостоявшимся.

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