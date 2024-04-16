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10:05 (мск), источник: Чемпионат.com

Болельщик, который спровоцировал Царукяна, извинился перед бойцом

Болельщик, спровоцировавший Армана Царукяна во время выходна бой с Чарльзом Оливейрой, принёс свои извинения.

Болельщик, который спровоцировал Царукяна, извинился перед бойцом | Источник: Чемпионат.com

«Я не буду подавать в суд, это никогда не приходило мне в голову. Моя первая мысль была: “Надеюсь, меня не выгонят”. Я хотел бы извиниться перед Арманом за то, что спровоцировал его, оттолкнув. Я весь день был на взводе, и этот момент меня подкосил. Я впервые присутствовал на живом событии UFC, и это было просто невероятно.

Я рад, что инцидент оказался не таким страшным, как мог бы быть. Хочу уточнить, что я не тянул его к себе, не выкрикивал оскорбительных слов и ничего подобного, только показал палец. Поздравляю Армана с отличным выступлением и желаю ему удачи в бою за титул», — приводит слова болельщика Yahoo Sports.

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