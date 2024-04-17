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02:36 (мск), источник: Sport24

23 шва и два перелома. 40-летний боец показал, во что ему обошлось выступление на UFC 300

Ветеран ММА Джим Миллер рассказал, какие травмы он получил в результате выступления на UFC 300.

Миллер уступил Бобби Грину единогласным решением судей.

По словам Миллера, ему нанесли 23 шва на раны.

«Сейчас приходится нелегко. Я сломал руку по ходу первого раунда. Скорее всего, в концовке первого. Плюс, сломал палец на ноге. Видимо, надо пить больше молока. Я хочу двигаться дальше, несмотря ни на что. Подлечусь и продолжу», — заявил 40-летний Миллер в соцсетях.

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