Стало известно место Шавката Рахмонова в обновленном рейтинге UFC

Рахмонов сохранил за собой третью строчку в дивизионе. По-прежнему в полусреднем весе лидирует Камару Усман, а Белал Мухаммад занимает вторую строчку.

Напомним, Рахмонов последний раз бился 16 декабря 2023 года в Лас-Вегасе (штат Невада, США), когда во втором раунде финишировал американца Стивена Томпсона. В UFC казахстанец провел шесть боев и во всех одержал досрочные победы.