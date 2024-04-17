Стало известно место Шавката Рахмонова в обновленном рейтинге UFC
Непобежденный казахстанец Шавкат Рахмонов (18−0) узнал свое место в обновленном рейтинге полусреднего веса UFC, сообщают Vesti.kz.
Непобежденный казахстанец Шавкат Рахмонов (18−0) узнал свое место в обновленном рейтинге полусреднего веса UFC, сообщают Vesti.kz.
Рахмонов сохранил за собой третью строчку в дивизионе. По-прежнему в полусреднем весе лидирует Камару Усман, а Белал Мухаммад занимает вторую строчку.
Чемпионом дивизиона является Леон Эдвардс.
Напомним, Рахмонов последний раз бился 16 декабря 2023 года в Лас-Вегасе (штат Невада, США), когда во втором раунде финишировал американца Стивена Томпсона. В UFC казахстанец провел шесть боев и во всех одержал досрочные победы.