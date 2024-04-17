Иван Штырков получил нового соперника | Источник: Чемпионат.com

Он выйдет на замену Давиду Бархударяну, который не сможет выйти на поединок против Ивана Штыркова по состоянию здоровья. Встреча станет соглавным событием шоу.

Гамзатов успешно выступал в PFL и успел провести два поединка в UFC. Сейчас Шамиль входит в сотню сильнейших полутяжеловесов мира, а его дебют в RCC мог состояться ещё в прошлом году. Тогда Магомед Исмаилов предлагал Шамиля в качестве соперника для Уральского Халка.