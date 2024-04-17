Иван Штырков получил нового соперника
Российский боец Шамиль Гамзатов (14−1) проведёт свой следующий бой в Екатеринбурге на турнире В.
Российский боец Шамиль Гамзатов (14−1) проведёт свой следующий бой в Екатеринбурге на турнире В.
Он выйдет на замену Давиду Бархударяну, который не сможет выйти на поединок против Ивана Штыркова по состоянию здоровья. Встреча станет соглавным событием шоу.
Гамзатов успешно выступал в PFL и успел провести два поединка в UFC. Сейчас Шамиль входит в сотню сильнейших полутяжеловесов мира, а его дебют в RCC мог состояться ещё в прошлом году. Тогда Магомед Исмаилов предлагал Шамиля в качестве соперника для Уральского Халка.
Штыркова ждёт возвращение в ММА через полтора года выступлений по правилам бокса и кикбоксинга. В смешанных единоборствах он идёт на серии из пяти побед и занимает 52-ю позицию в мире.