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15:39 (мск), источник: Чемпионат.com

Иван Штырков получил нового соперника

Российский боец Шамиль Гамзатов (14−1) проведёт свой следующий бой в Екатеринбурге на турнире В.

Иван Штырков получил нового соперника | Источник: Чемпионат.com

Он выйдет на замену Давиду Бархударяну, который не сможет выйти на поединок против Ивана Штыркова по состоянию здоровья. Встреча станет соглавным событием шоу.

Гамзатов успешно выступал в PFL и успел провести два поединка в UFC. Сейчас Шамиль входит в сотню сильнейших полутяжеловесов мира, а его дебют в RCC мог состояться ещё в прошлом году. Тогда Магомед Исмаилов предлагал Шамиля в качестве соперника для Уральского Халка.

Штыркова ждёт возвращение в ММА через полтора года выступлений по правилам бокса и кикбоксинга. В смешанных единоборствах он идёт на серии из пяти побед и занимает 52-ю позицию в мире.

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