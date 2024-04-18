Даже драка с фанатом пошла на пользу. UFC 300 превратил Царукяна в суперзвезду

На минувших выходных состоялся грандиозный турнир UFC 300, в рамках которого было сразу несколько огненных поединков. Особенный интерес привлекло к себе противостояние, в котором между собой зарубились Чарльз Оливейра и Арман Царукян. Российский боец одержал очень непростую победу раздельным решением судей. А перед стартом поединка успел подраться с фанатом, который показал неприличный жест. Казалось, что после такого Армана совершенно точно будет ждать какое-то наказание — либо со стороны промоушена, либо со стороны общественности. Но в итоге позиции Царукяна в лучшей лиге на планете лишь укрепляются.

Сначала сошёл на нет конфликт с болельщиком. После самого турнира Дана Уайт высказывал опасения, что теперь UFC ждёт судебный иск. Но получилось совсем иначе. Фанату пришлось извиняться перед россиянином: «Я не буду подавать в суд, это никогда не приходило мне в голову. Моя первая мысль была: “Надеюсь, меня не выгонят”. Я хотел бы извиниться перед Арманом за то, что спровоцировал его, оттолкнув. Я весь день был на взводе, и этот момент меня подкосил. Я впервые присутствовал на живом событии UFC, и это было просто невероятно.

Я рад, что инцидент оказался не таким страшным, как мог бы быть. Хочу уточнить, что я не тянул его к себе, не выкрикивал оскорбительных слов и ничего подобного, только показал палец. Поздравляю Армана с отличным выступлением и желаю ему удачи в бою за титул".

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241150&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Стоит отметить, что сам россиянин был настроен к обидчику не так дружелюбно. Он объяснил, что в момент выхода откровенно вспылил. И даже был готов нанести фанату серьёзные повреждения: «Кто-то из болельщиков показал мне средний палец. Я увидел его боковым зрением и захотел схватить и сломать этот палец по дороге к октагону. Я его шуганул, замахнулся, чтобы он убежал. Даже удара не было как такового. Повлияло ли это на меня? Нет. Я думаю, наоборот — подбодрило, подняло пульс. Такой мини-бой перед самим боем».

Помимо этого, позиции Царукяна стали быстро укрепляться в спортивном плане. Сначала обновился рейтинг лёгкого дивизиона. Арман достаточно ожидаемо оказался на первой позиции, теперь имеет полное право считаться претендентом номер один на титульный поединок. Конечно, такая ситуация была максимально закономерной. Но мы знаем и случаи, когда в рейтинге случалась путаница. Например, когда с первого раза не дали оказаться на первой позиции в рейтинге P4P Исламу Махачеву.

А ещё стало известно, что Арман уже получил предложение провести титульный поединок с Исламом Махачевым. И мог сделать это на турнире UFC 302, в обход Дастина Порье, которому этот бой также обещали. Но пока команда Царукяна приняла решение не принимать такой вызов.

Я только провёл бой и не мог прыгать обратно в тренировочный лагерь, готовиться. Я бы просто не успел, тем более подготовиться под левшу. Плюс у меня микротравмы надо подлечить, нужно отдохнуть две-три недели. Если бы согласился на бой против Махачева сейчас, то до него оставалось бы пять недель, и в этом случае никакой хорошей подготовки не было бы. Они думали, что меня можно подкупить новым контрактом. Но я здесь не ради денег, а из-за цели. Мне нужен хороший лагерь, пройти все этапы подготовки. Я хочу быть на пике в день боя, чтобы потом не жалеть и не искать отговорки, как во время первого боя. Поэтому я буду драться с победителем осенью. Арман Царукян первый номер рейтинга UFC в лёгком весе

Арман поступает очень правильно, не форсирует события. Он грамотно выстраивает свой образ в UFC, в последнее время стал внимательно относиться к выстраиванию хайпа и трэш-тока. Это отметил и топовый российский промоутер Камил Гаджиев: «Он становится старше, что-то меняется. Он больше времени проводит за границей, где история с хайпом приобретает новые краски. Его природа не изменилась, он остался прежним. Но понимает, что нужно делать, чтобы зарабатывать деньги. И это делает».

Царукян оказался в шаге от своей мечты, но должен подходить к ней максимально осторожно. Позиции Армана в UFC выглядят очень крепко, он становится всё более популярным и ярким. А теперь осталось сделать последний рывок, попытаться реваншироваться и отобрать чемпионский пояс у Махачева.