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12:15 (мск), источник: ТАСС

Царукян заработал более 28 млн рублей за бой против Оливейры

Россиянин победил бразильца раздельным решением судей.

Источник: Reuters

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Арман Царукян заработал более $300 тыс. (около 28 млн рублей) за бой против бразильца Чарльза Оливейры. Об этом ТАСС рассказали в команде спортсмена.

«Гонорары Армана пока не дошли до $1 млн, но за последний бой он получил более $300 тыс. Это был второй бой по его новому контракту, пока о подписании следующего переговоров не было», — сказал собеседник агентства.

Царукян победил Оливейру раздельным решением судей. В активе Царукяна 22 победы и 3 поражения.

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