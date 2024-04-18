Царукян заработал более 28 млн рублей за бой против Оливейры

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Арман Царукян заработал более $300 тыс. (около 28 млн рублей) за бой против бразильца Чарльза Оливейры. Об этом ТАСС рассказали в команде спортсмена.

«Гонорары Армана пока не дошли до $1 млн, но за последний бой он получил более $300 тыс. Это был второй бой по его новому контракту, пока о подписании следующего переговоров не было», — сказал собеседник агентства.