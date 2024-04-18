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17:22 (мск), источник: Чемпионат.com

«Он лучший прямо сейчас в UFC». Нейт Диаз назвал имя самого крутого активного бойца UFC

Бывший претендент на титул UFC в лёгком дивизионе американец Нейт Диаз сказал, кто на данный момент является самым крутым и лучшим активным бойцом в UFC.

«Он лучший прямо сейчас в UFC». Нейт Диаз назвал имя самого крутого активного бойца UFC | Источник: Чемпионат.com

По его мнению это действующий чемпион UFC Dв полусредней категории (до 77 кг) англичанин Леон Эдвардс.

«Прямо сейчас самый крутой парень в UFC — это Леон Эдвардс. Он есть у меня на прицеле. Мне нравится идея боя с ним. Он хорошо справляется со всеми испытаниями. Думаю Леон стал лучше (с нашего боя — Прим. “Чемпионата”) и его дела идут в гору. Этот парень является хорошим бойцом. Вероятно, он лучший их всех бойцов UFC на данный момент», — приводит слова Диаза портал BJ Penn.

Напомним, Диаз и Эдвардс ранее встречались. Их поединок состоялся на турнире UFC 276. Бой завершился победой Эдвардса единогласным решением судей.

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