«Он лучший прямо сейчас в UFC». Нейт Диаз назвал имя самого крутого активного бойца UFC

«Прямо сейчас самый крутой парень в UFC — это Леон Эдвардс. Он есть у меня на прицеле. Мне нравится идея боя с ним. Он хорошо справляется со всеми испытаниями. Думаю Леон стал лучше (с нашего боя — Прим. “Чемпионата”) и его дела идут в гору. Этот парень является хорошим бойцом. Вероятно, он лучший их всех бойцов UFC на данный момент», — приводит слова Диаза портал BJ Penn.