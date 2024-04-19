Арман Царукян раскрыл, как будет готовиться к бою против Ислама Махачева

«Сейчас мне нужно восстановиться и отдохнуть. А затем начать подготовку, усердно тренировать свое тело. Я хочу начать лагерь на самой высокой горе, затем спуститься в среднегорье… Да много вещей я должен сделать, чтобы быть готовым на 100%. И накануне боя я должен сказать — я отдам все, что могу, все, что в моих силах. Я готов подраться с Исламом в сентябре или октябре», — заявил Царукян в интервью пресс-службе UFC.