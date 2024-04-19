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11:28 (мск), источник: Sport24

Арман Царукян раскрыл, как будет готовиться к бою против Ислама Махачева

Российский боец UFC Арман Царукян рассказал, как будет готовиться к возможному титульному поединку UFC в легком весе против своего соотечественника Ислама Махачева.

Арман Царукян раскрыл, как будет готовиться к бою против Ислама Махачева | Источник: Sport24

Ранее Царукян отказался драться с Махачевым на турнире 1 июня, так как имел бы мало времени на подготовку к бою.

«Сейчас мне нужно восстановиться и отдохнуть. А затем начать подготовку, усердно тренировать свое тело. Я хочу начать лагерь на самой высокой горе, затем спуститься в среднегорье… Да много вещей я должен сделать, чтобы быть готовым на 100%. И накануне боя я должен сказать — я отдам все, что могу, все, что в моих силах. Я готов подраться с Исламом в сентябре или октябре», — заявил Царукян в интервью пресс-службе UFC.

На прошлой неделе Арман Царукян победил бразильца Чарльза Оливейру раздельным решением судей на турнире UFC 300 в Лас-Вегасе.

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