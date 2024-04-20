Не спешите списывать Конора. Ирландец возвращается злым и опасным

Конор Макгрегор — Майкл Чендлер, когда бой, кто фаворит, UFC 303, когда состоится, возвращение Макгрегора | Источник: Чемпионат.com

30 июня на UFC 303 в Лас-Вегасе состоится легендарное возвращение Конора Макгрегора в октагон. Ирландец не дрался три года и теперь проведёт поединок против Майкла Чендлера.

Возвращения Конора в клетку ждёт огромное количество любителей смешанных единоборств. Ирландец — главная звезда ММА, и даже после трёхлетнего простоя интерес к его боям и к самой персоне просто колоссальный.

Почему возвращение Конора — легендарное?

В последний раз ирландец проиграл Дастину Порье, сломав в поединке ногу. После этого Конор восстанавливался, а затем просто ушёл в загул: тусовки, скандалы, алкоголь — всё в лучших традициях Макгрегора. При этом во время восстановления ирландец значительно прибавил в массе и явно не выглядел легковесом. Поэтому потенциальный поединок с Чендлером, о котором разговоры идут уже год, был под вопросом, но Дана Уайт объявил, что бой пройдёт в полусреднем дивизионе, что, конечно, сыграет на руку Конору.

Вообще, всё в этом поединке сводится к благоприятному возвращению Макгрегора. Чендлер — идеальный кандидат для того, чтобы Конор быстро вернул потерянные позиции. Майкл известен тем, что бездумно идёт в жёсткие размены, любит зарубиться в стойке, и это сыграет на руку ирландцу — Макгрегор может легко поймать Чендлера своим фирменным ударом слева. Мощь в кулаках Конора никуда не делась, бойцовский интеллект — тоже.

А с учётом того, что Майкла роняли и нокаутировали множество раз, шансы повторить это у ирландца крайне неплохие. Макгрегору не дали никого из тех, кто стал бы бороться с Конором. Дана подготовил идеальный вариант для своего любимца: Макгрегор побеждает Чендлера, занимает его место в топе и обходит всех в титульной гонке.

Макгрегор и сам понимает, что это идеальный план и шанс на феноменальное возвращение. Но поражение от Чендлера поставит крест на всех перспективах ирландца и может стать потенциально последним поединком Конора. Поэтому Макгрегор заряжен и мотивирован как никогда.

Ирландец соскучился по октагону. За время отсутствия Конор залечил все свои травмы, набрал в мышечной массе и стал ещё опаснее. Да, скорость, которая была у Макгрегора-полулегковеса, исчезла, зато добавилась физическая мощь, которой и так было немало. Конор уже возвращался после длинного простоя. В 2018 году он проиграл Хабибу и ушёл в тень на полтора года. После этого ирландец триумфально снёс Дональда Серроне за 40 секунд и мгновенно вернул себе все утраченные позиции. И тогда Конор тоже вернулся в полусредний вес. Ничего не напоминает?

Поражение от Чендлера может завершить карьеру Конора

Мотивации Конору добавляет и тот факт, что в его успешное возвращение мало кто верит. Да, в победу над Чендлером, может быть, и верят, а вот в полноценное возвращение на вершину — нет. Ирландец любит удивлять людей, шокировать публику, в этом он мастер. Поэтому Конор будет готов доказывать, что его рано списывать со счетов.

А победа над Чендлером действительно откроет для Конора все двери. Дана Уайт может вполне дать ему подраться с Леоном Эдвардсом за титул в третьей весовой категории — всё-таки это историческое для организации событие. Тут можно много рассуждать о том, что Конор толком и не дрался в полусреднем дивизионе и о каком бое за титул может идти речь. Но это Макгрегор, для него в UFC не существует никаких правил.

Есть Ислам Махачев, с которым есть предыстория, и бой с россиянином вполне может стать самым кассовым поединком в истории. Согласитесь, что гораздо интереснее было бы увидеть бой Ислама с Конором, чем с кем-либо другим из лёгкого дивизиона, будь то Порье, Царукян или кто-то ещё.

При любых раскладах перспективы в случае победы у Конора отличные, и это тоже добавляет ирландцу мотивации. Осталось только победить.