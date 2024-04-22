Шавкат Рахмонов в четвертый раз стал отцом

«Я сейчас семейный человек. Я часто задумываюсь о том, как дать детям правильное воспитание, чтобы они выросли достойными людьми, ведь я часто в разъездах и подолгу их не вижу, скучаю. Я ведь молодой отец, я понимаю, что мне тоже нужен опыт в этом плане.



Когда разговариваем по видеозвонку — старшая дочка спрашивает, почему я уехал. Она уже понимает, кем я работаю. Если видит где-то в телевизоре или в интернете, говорит “Это мой папа” и руками имитирует удары.



Насчет спорта — ну, дети еще маленькие. Мне кажется, что им еще рано интересоваться спортом. Время покажет.



На бои семью не беру, потому что это сильно отвлекает. Детям нужно время, с ними постоянно нужно куда-то ходить. Поэтому, когда готовлюсь к бою, уезжаю один. Вовремя ложусь спать, вовремя питаюсь, никуда не выхожу.



В свободное время я люблю много ходить пешком, велосипед, само собой. Сейчас не могу позволить себе сходить в кинотеатр, потому что люди будут отвлекать, просить сфотографироваться, а это уже не отдых. Меня даже жена спрашивает, почему не приглашаю ее никуда.



О жене не хочу об этом говорить. Жена не из мира спорта. Она только оканчивает вуз, была пауза. Честно говоря, я не романтик. Стараюсь детям уделять много времени. Они тоже скучают и ищут меня всегда», — заявил тогда Рахмонов.