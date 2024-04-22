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19:42 (мск), источник: Vesti.kz

Шавкат Рахмонов в четвертый раз стал отцом

У непобежденного казахстанского бойца Шавката Рахмонова (18−0) родилась дочь, сообщают Vesti.kz.

Источник: Vesti.kz, Турар Казангапов

У Рахмонова и его супруги это четвертый ребенок. Его старшей дочке — шесть лет, второй дочке — четыре года, а сыну — два года.

Ранее Рахмонов интервью ведущей Лейле Султанкызы рассказал о своем отцовстве.

«Я сейчас семейный человек. Я часто задумываюсь о том, как дать детям правильное воспитание, чтобы они выросли достойными людьми, ведь я часто в разъездах и подолгу их не вижу, скучаю. Я ведь молодой отец, я понимаю, что мне тоже нужен опыт в этом плане.

Когда разговариваем по видеозвонку — старшая дочка спрашивает, почему я уехал. Она уже понимает, кем я работаю. Если видит где-то в телевизоре или в интернете, говорит “Это мой папа” и руками имитирует удары.

Насчет спорта — ну, дети еще маленькие. Мне кажется, что им еще рано интересоваться спортом. Время покажет.

На бои семью не беру, потому что это сильно отвлекает. Детям нужно время, с ними постоянно нужно куда-то ходить. Поэтому, когда готовлюсь к бою, уезжаю один. Вовремя ложусь спать, вовремя питаюсь, никуда не выхожу.

В свободное время я люблю много ходить пешком, велосипед, само собой. Сейчас не могу позволить себе сходить в кинотеатр, потому что люди будут отвлекать, просить сфотографироваться, а это уже не отдых. Меня даже жена спрашивает, почему не приглашаю ее никуда.

О жене не хочу об этом говорить. Жена не из мира спорта. Она только оканчивает вуз, была пауза. Честно говоря, я не романтик. Стараюсь детям уделять много времени. Они тоже скучают и ищут меня всегда», — заявил тогда Рахмонов.

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