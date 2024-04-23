В Челябинске мигрант извинился перед девушкой-бойцом из UFC

Ранее в СМИ и соцсетях появилось несколько видео с конфликтом двух велосипедисток с уроженцем Таджикистана. Сначала водитель преследовал их на автомобиле, а позже попытался наехать на них. Девушки остановились, ожидая извинений от него, но вместо этого тот начал их оскорблять, даже выйдя для этого из машины, заявив, что перед девушками не извиняется. Позже выяснилось, что одна из девушек с короткой стрижкой — это Ирина Алексеева, профессиональный боец смешанных единоборств UFC. ГУМВД сообщало, что для разбирательства в отдел полиции доставлен 40-летний челябинец.