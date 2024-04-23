В Челябинске мигрант извинился перед девушкой-бойцом из UFC

Ранее в СМИ и соцсетях появилось несколько видео с конфликтом двух велосипедисток с уроженцем Таджикистана. Сначала водитель преследовал их на автомобиле, а позже попытался наехать на них. Девушки остановились, ожидая извинений от него, но вместо этого тот начал их оскорблять, даже выйдя для этого из машины, заявив, что перед девушками не извиняется. Позже выяснилось, что одна из девушек с короткой стрижкой — это Ирина Алексеева, профессиональный боец смешанных единоборств UFC. ГУМВД сообщало, что для разбирательства в отдел полиции доставлен 40-летний челябинец.
Как пояснило ведомство, 40-летний местный житель рассказал, что принадлежащей ему машиной управляет его 24-летний брат, гражданин другого государства.
«Сотрудники полиции оперативно задержали молодого человека и доставили его в органы внутренних дел Челябинска. Установлено, что на Южный Урал он приехал в марте текущего года с целью заработка, на территории Российской Федерации находится легально. С молодым человеком оперативниками уголовного розыска проведена профилактическая беседа о недопустимости совершения противоправных деяний», — говорится в сообщении.
Для выяснения всех обстоятельств в полицию были приглашены участницы второй стороны конфликта, поясняет полиция. «Молодой человек принёс извинения девушкам за оскорбления, высказанные в их адрес. Кроме того, он извинился перед жителями Челябинска за свое недостойное поведение», — добавляется в сообщении.