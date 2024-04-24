Павлович и Волков подерутся — это официально. Разбираем сильные и слабые стороны бойцов

Один из самых неожиданных боёв за последнее время в UFC официально подтверждён. Топовые российские тяжеловесы Сергей Павлович и Александр Волков проведут очный поединок на турнире UFC, который пройдёт 22 июня в Саудовской Аравии.

Информация об этом бое появилась недавно, хотя у Волкова, например, был запланирован поединок с Жаилтоном Алмейдой. Поэтому анонс боя Александра с Сергеем Павловичем вызвал удивление, причём удивление и со стороны бойцов.

«Никакого боя против Саши не будет с моей стороны, и я думаю, что с его стороны тоже дадут отказ. Сейчас наши агенты всё должны уладить. Мы ничего не обговаривали, и в UFC изначально знали, что мы подерёмся в том случае, если это будет поединок за титул и никак иначе», — вот так, например, отреагировал Сергей Павлович.

Но спустя несколько недель поединок всё же объявили официально. Будет он претендентским или нет — неизвестно, но в любом случае, вопреки желанию бывших спарринг-партнёров, Павлович и Волков всё же подерутся между собой.

У обоих бойцов совершенно разный путь в UFC. Александр дерётся в лучшей лиге мира уже восемь лет и делил клетку практически со всеми топовыми бойцами тяжёлого веса: Волков побеждал Фабрисио Вердума и Алистара Оверима, проводил бои с Кёртисом Блэйдсом, Сирилем Ганом и Томом Аспиналлом, но до титульного поединка так и не добрался. Можно сказать, был в 10 секундах от него, но нокаут от Деррика Льюиса перечеркнул эти планы.

Павлович же оказался в UFC на два года позже, дрался реже, но успешнее. После поражения от Алистара Оверима Сергей выдал фантастическую серию из шести нокаутов в первых раундах и получил бой за временный пояс, в котором проиграл Тому Аспиналлу.

Для обоих россиян предстоящий поединок является крайне важным с турнирной точки зрения. Волков находится на отличной серии из трёх побед, причём все они были одержаны досрочно. И победа над Павловичем вполне может подарить Волкову столь долгожданный титульный шанс. Но и для Павловича это хороший шанс доказать, что он забыл поражение от Аспиналла и снова находится в титульной гонке.

Поединок Волкова и Павловича — поединок стилей. Александр — долговязый каратист, рост которого превышает два метра. Такие бойцы вообще считаются, мягко говоря, не самыми удобными, а особенно те, кто ещё и обладает отличными навыками и умеет пользоваться своими габаритами. Волков как раз из таких бойцов: каратистская база помогает Александру здорово держать соперника на дистанции за счёт различных киков. В особенности Волков прекрасно использует фронт-кик, которым может даже нокаутировать. При сближении соперника Александр подключает колени, которые также являются серьёзным оружием россиянина, Волков здорово чувствует себя и в клинче. Несмотря на высокий рост, размах рук у Александра не самый впечатляющий — даже меньше, чем у Павловича. При этом Волков хорошо работает классическими двойками, использует серийные атаки на руках у сетки.

В целом стилистически Волков будет крайне неудобен для Павловича. А вот Александр как раз привык драться с такими мощными и взрывными ударниками, привык сдерживать их на дистанции, и во многом у Волкова это получается. Собственно, если Александру удастся держаться на безопасном расстоянии от Павловича и если бой затянется, то у Волкова будут хорошие шансы забрать победу решением судей. Вспомните поединок Александра с Дерриком Льюисом, россиянин отлично выполнял геймплан, разбирал Льюиса почти все три раунда, и для победы не хватило 10 секунд. Думается, Волков провёл с тех пор работу над ошибками.

<div class="mediaPollEmbed" data-id="ee93804d-e8c3-507b-b211-f78481ef3612" data-prerendered><noscript><section><h2>Опрос: подписки Mail.ru</h2><p>18 вопросов</p><form method="POST" action="https://media-poll.mail.ru/api/ee93804d-e8c3-507b-b211-f78481ef3612"><fieldset><legend>Как часто вы пользуетесь сервисом Облако Mail.ru?</legend><label><input type="radio" name="8143" value="30592"/>Использую каждый день</label><br/><label><input type="radio" name="8143" value="30593"/>Использую раз в 3-7 дней</label><br/><label><input type="radio" name="8143" value="30594"/>Использую раз в 1-2 недели</label><br/><label><input type="radio" name="8143" value="30897"/>Вообще не пользуюсь Облаком Mail.ru</label><br/></fieldset><button type="submit">Далее</button></form></section></noscript></div><script type="text/javascript">(function(){window.mediaPoll=window.mediaPoll||{};function renderEmbeds(){var embeds=document.querySelectorAll('.mediaPollEmbed');if(!embeds.length){return;}for(var i=0;i<embeds.length;i++){var embed=embeds[i];var uuid=embed.dataset.id;window.mediaPoll.render(uuid,embed);}}function loadEmbed(){var head=document.getElementsByTagName('head')[0];var script=document.createElement('script');script.type='text/javascript';script.defer=!0;script.async=!0;script.src='https://media-poll.mail.ru/-/1713798425235/embed/main.js';script.onload=renderEmbeds;if(!window.mediaPoll.appended){head.appendChild(script);window.mediaPoll.appended=!0;}}if(window.mediaPoll.appended){renderEmbeds();}else{if(window.opera=='[object Opera]'&&!document.addEventListener){window.attachEvent('onload',loadEmbed);}else{document.addEventListener('DOMContentLoaded',loadEmbed,!1);}if(document.readyState !== 'loading'){loadEmbed();}}})();</script> Во время загрузки произошла ошибка.

Стиль Павловича все прекрасно знают. Динамит в руках, невероятная для тяжей скорость рук, постоянный прессинг — всё это характеризует Павловича, и всё это работало в его боях до встречи с Томом Аспиналлом. Сергей буквально уничтожал всех своих соперников и наводил ужас на дивизион, заставив даже Джона Джонса говорить о себе. Павлович очень хорош на руках, при росте 191 см он имеет размах рук в 213 см, что на 10 см больше, чем у Волкова. И это, конечно, даёт преимущество Сергею в боях, ведь он может доставать соперников даже со средней дистанции.

Павлович — крайне быстрый тяжеловес. Он часто финтит, раскачивает соперника, а затем влетает взрывной серией на руках — и свет у оппонента гаснет. Поэтому вполне логично, что Сергей будет оказывать давление, напирать и заставлять соперника вестись на его финты.

Многое будет зависеть от того, в какой форме подойдут к бою россияне. Волков находится на серии из трёх побед и, кажется, должен быть отлично готов как морально, так и физически. А вот Павлович возвращается после нокаута от Аспиналла, и интересно, в какой форме будет Сергей. Но, к слову, после нокаута от Алистара Оверима Павлович выдал свою феноменальную серию, так что Сергей переживает такие моменты вполне спокойно.

Поединок стилистически разных бойцов действительно интригует. Сможет ли Волков сдерживать натиск Павловича и держать Сергея на дистанции? Сможет ли Сергей пробраться через фронт-кики и длинные колени Александра на ближнюю дистанцию и донести свой динамит до цели? А может быть, кто-то то сможет удивить соперника, ведь наверняка такой вариант тоже рассматривается в командах бойцов: оба друг друга отлично знают, и почему бы не придумать что-то необычное, чего оппонент не будет ожидать? Может быть, кто-то решит побороться, почему нет? Возможно, в этом тоже будет крыться ключ к успеху. В любом случае нам предстоит увидеть яркий бой двух лучших российских тяжеловесов. А победитель будет одним из главных претендентов на титул.