«Ты хочешь преимущества». Царукян ответил Махачеву на слова о срыве их боя на UFC 302

Напомним, ранее Махачев заявил, что не удивлён тому, что Царукян отказался от выступления на UFC 302 в июне, отметив, что это не первый отказ Армана.

«Это неправда. Правда заключается в том, что хочешь сразиться со мной на коротком уведомлении, чтобы получить преимущество. Но этого больше не повторится. Когда ты последний раз бился дважды за шесть недель?» — написал Царукян в соцсети X (ранее Twitter).