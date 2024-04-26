Рахмонов озвучил сроки возвращения в октагон и назвал вероятного соперника

«Пока ничего не ясно, честно говоря. Но я думаю, что следующим соперником будет Маддалена. Еще есть Майкл Пейдж. Не знаю — мне без разницы, с кем драться. Самое главное — быстрее получить титульный бой. Посмотрим, как все сложится. Сейчас мы ждем. Все непредсказуемо. Бывают такие моменты, что кто-то слетает, травмируется. Главное, нужно быть к осени готовым, сентябрь-октябрь, а кто это будет, без разницы», — рассказал Рахмонов в интервью «Вестнику ММА».