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17:57 (мск), источник: Sports.Ru

Джефф Монсон: «Дзюба мог бы стать бойцом MMA. Он отличный спортсмен»

"Мог бы Артем Дзюба выступать в MMA? Думаю, да, это возможно. Если он усердно тренировался всю жизнь, держал себя в форме и работал над собой, то после завершения футбольной карьеры он мог бы стать бойцом ММА.

Джефф Монсон: «Дзюба мог бы стать бойцом MMA. Он отличный спортсмен» | Источник: Sports.Ru

"Мог бы Артем Дзюба выступать в MMA? Думаю, да, это возможно. Если он усердно тренировался всю жизнь, держал себя в форме и работал над собой, то после завершения футбольной карьеры он мог бы стать бойцом ММА. Я не очень хорошо знаю Артема, но мне кажется, что он отличный спортсмен.

Если после удара в голову он сможет устоять, продолжать драться, ответить, то это возможно. Для того чтобы понять это наверняка, нужно поставить его в такую ситуацию и посмотреть, как он отреагирует.

Но вообще, большинство футболистов не смогли бы стать хорошими бойцами MMA — они много работают, тренируются, держат себя в форме, но у них нет такого менталитета, прочности, стойкости.

В футболе этого нет — они симулируют повреждения, ради выгоды делают вид, что им больно. В футболе больше важны навыки, а не менталитет. Нужно быть сильным, но не так, как в смешанных единоборствах", — сказал ветеран ММА Джефф Монсон.

Джефф Монсон: «В России большие возможности для развития спорта. США? В их перспективы я не верю».

Монсон — о последствиях отказа от гражданства США: «Я стал изгоем в семье, но это того стоит».

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