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17:42 (мск), источник: Sports.Ru

Хабиба пригласили в Индонезию для популяризации Дагестана

Об этом сообщил посол Индонезии в РФ Жозе Антонио Морато Таварес на встрече с председателем правительства Дагестана.

«Хабиб популярен в Индонезии. Мы можем предложить, чтобы он приехал в Индонезию, чтобы популяризировать вашу республику», — заявил Таварес.

Хабиб выговорился: о нереальных пирожках, великом Аршавине и готовности душить Конора до отключки.

Хабиб посетил матч «Боруссии Дортмунд» и «ПСЖ»: «Парижане могли сыграть лучше. Ждем следующий матч».

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