Названа дата нового боя Шавката Рахмонова в UFC

— Мы видели, что Шавкат Рахмонов начал тренировочный процесс. Когда он будет в форме для боя и какие в целом у него планы?

— Да, уже начался тренировочный процесс. Каждый день две тренировки в зале. Я думаю, Шавкат будет в оптимальной форме к концу лета. Мы хотим сделать бой в сентябре. Сейчас работаем над борьбой, физической формой. Также оттачиваем ударную технику. К концу лета Шавкат будет готов к любому сопернику, — сказал Базров в интервью SPORT+.