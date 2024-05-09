Названа дата нового боя Шавката Рахмонова в UFC
Главный тренер команды DAR Team Эдуард Базров рассказал, когда следует ожидать следующий бой казахстанского бойца Шавката Рахмонова (18−0) в UFC, сообщают Vesti.kz.
Главный тренер команды DAR Team Эдуард Базров рассказал, когда следует ожидать следующий бой казахстанского бойца Шавката Рахмонова (18−0) в UFC, сообщают Vesti.kz.
— Мы видели, что Шавкат Рахмонов начал тренировочный процесс. Когда он будет в форме для боя и какие в целом у него планы?
— Да, уже начался тренировочный процесс. Каждый день две тренировки в зале. Я думаю, Шавкат будет в оптимальной форме к концу лета. Мы хотим сделать бой в сентябре. Сейчас работаем над борьбой, физической формой. Также оттачиваем ударную технику. К концу лета Шавкат будет готов к любому сопернику, — сказал Базров в интервью SPORT+.
Свой последний бой Рахмонов провел в декабре турнире UFC 296 в Лас-Вегасе (Невада, США), где финишировал американца Стивена Томпсона во втором раунде. Для казахстанца эта победа стала шестой в шести боях промоушена.