«Это фейк». Дядя Хабиба Нурмагомедова опроверг сообщения о долгах спортсмена

Хабиб Нурмагомедов имеет в своём активе 29 побед в ММА, при этом ни разу не проигрывал. Он обладал титулом UFC в лёгком дивизионе с 2018 по 2020 год и за этот период защитил пояс трижды. На его счету победы над такими бойцами, как Рафаэль дос Аньос, Майкл Джонсон, Дастин Порье, Конор Макгрегор и прочими. Профессиональную карьеру Нурмагомедов завершил на турнире UFC 254.