Стал известен исход боя Куата Хамитова с легендой ММА
Казахстанский боец ММА Куат Хамитов (24−8−1) выступил на турнире по смешанным единоборствам RCC 19 в Екатеринбурге (Россия), передает Vesti.kz.
Казахстанский боец ММА Куат Хамитов (24−8−1) выступил на турнире по смешанным единоборствам RCC 19 в Екатеринбурге (Россия), передает Vesti.kz.
Он померился силами с известным 39-летним россиянином Александром Шлеменко (63−15−1). Этот поединок прошел в среднем весе и был рассчитан на три раунда. Он закончился победой Шлеменко единогласным решением судей.
Таким образом, Шлеменко одержал 62-ю победу в профессиональной карьере, а 36-летний Хамитов потерпел девятое поражение в профи-ММА.
Отметим, что у Хамитова прервалась победная серия из трех боев. В свою очередь, Шлеменко выиграл третий поединок подряд.