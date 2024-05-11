Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:00
Атлетик
Осасуна
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Милан
Кальяри
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Балтика
Динамо
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
1-й период
Норвегия
Чехия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
1-й период
США
Германия
Футбол. Зарубежный
19:30
Ноттингем Форест
Челси
Футбол. Зарубежный
19:30
Гранада
Реал
Футбол. Зарубежный
19:30
Майнц
Боруссия Д
Футбол. Премьер-лига
19:00
Зенит
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
19:00
Наполи
Болонья
Хоккей. НХЛ
12.05
Каролина
Рейнджерс
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:20
Австрия
Дания
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:20
Польша
Латвия
ОТ
Футбол. Зарубежный
17:15
Вильярреал
Севилья
Футбол. Зарубежный
17:00
Борнмут
Брентфорд
Футбол. Зарубежный
17:00
Эвертон
Шеффилд Юнайтед
Футбол. Зарубежный
17:00
Ньюкасл Юнайтед
Брайтон
Футбол. Зарубежный
17:00
Тоттенхэм Хотспур
Бернли
Футбол. Зарубежный
17:00
Вест Хэм
Лутон Таун
Футбол. Зарубежный
17:00
Вулверхэмптон
Кристал Пэлас
Футбол. Первая лига
17:00
Арсенал
Нефтехимик
Футбол. Премьер-лига
16:30
Спартак
Краснодар
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия М
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
16:30
Кельн
Унион Б
Футбол. Зарубежный
16:30
Фрайбург
Хайденхайм
Футбол. Зарубежный
16:30
РБ Лейпциг
Вердер
Футбол. Зарубежный
15:00
Мальорка
Лас-Пальмас
Хоккей. НХЛ
12.05
Колорадо
Даллас
Футбол. Зарубежный
14:30
Фулхэм
Манчестер Сити
Футбол. Премьер-лига
14:00
Рубин
Ростов
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
13:20
Великобритания
Канада
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
13:20
Франция
Казахстан
Футбол. Первая лига
12.05
Енисей
Кубань
Все события
20:57 (мск), источник: Vesti.kz

Стал известен исход боя Куата Хамитова с легендой ММА

Казахстанский боец ММА Куат Хамитов (24−8−1) выступил на турнире по смешанным единоборствам RCC 19 в Екатеринбурге (Россия), передает Vesti.kz.

Источник: Fight Nights

Он померился силами с известным 39-летним россиянином Александром Шлеменко (63−15−1). Этот поединок прошел в среднем весе и был рассчитан на три раунда. Он закончился победой Шлеменко единогласным решением судей.

Таким образом, Шлеменко одержал 62-ю победу в профессиональной карьере, а 36-летний Хамитов потерпел девятое поражение в профи-ММА.

Отметим, что у Хамитова прервалась победная серия из трех боев. В свою очередь, Шлеменко выиграл третий поединок подряд.

Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь