Кино, политика и тренировки. Казахстанский боец раскритиковал Хамитова после поражения

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Поединок между Хамитовым и Шлеменко возглавил турнир RCC 19 в Екатеринбурге (Россия). Он завершился победой россиянина решением судей.

В интервью YouTube-каналу «Вестник ММА» Резников откровенно высказался о форме Наймана.

«Честно, Куат — мой товарищ, и не хотел бы я говорить, что я так и думал. Не буду говорить, потому что я не хочу Куата расстраивать. Тяжело, когда ты примерно знаешь силы, но ты не можешь говорить, как есть, потому что человек — твой товарищ, с которым ты хорошо общаешься. И взять, сказать, что я знал — будет для него неприятно.



Но давай так скажем: Куат не тренируется уже лет пять. Быть спортсменом — надо пахать. А пробежка по Таиланду, бить лапы — это не тренировки. Я многим ребятам говорю, что если вы тренируетесь, то надо ехать в Дагестан, в Чечню, в “Ахмат”, пацаны ездили, пахали. Не знаю, в Краснодар, в Америку. В Таиланд все равно надо как Петр Ян ехать. У него своя команда, тренеры, они отдельно тренируются — это я еще понимаю. А этот Таиланд (как у Хамитова) — это больше для отдыха, а не для подготовки. Тем более я видел, как Куат тренируется: придет, лапы побьет, чуть повозится, все. Он, знаешь, когда завязал еще? Я думаю, последняя его форма бойцовская была с Нариманом Аббасовым (в апреле 2019-го — Прим. автора)».

Резников подметил, что Шлеменко был не идеален и предоставлял возможности для Хамитова. Однако казахстанец ими не воспользовался. Теперь Артем хочет встретиться с Александром в клетке.

«Зачем все это было? Хорошие деньги. Поверь мне, если бы Куат реально пахал, реально работал — он бы мог дать бой. Посмотри, даже элементарно проходы в ноги — Шлеменко так легко их отдавал. А Куат не мог просто таз подтянуть. А за счет того, что он стоит согнутый, тот не дает ему просто сделать тейкдаун. Хотя там Шлеменко даже стоял неправильно, чтобы защищаться от прохода в ноги.



После этого боя я еще больше хочу с Шлеменко подраться, честно скажу (смеется). Я думал, что он будет скоростнее. Он, знаешь, с человеком, который не тренируется… Куат, без обид, это мой друг. Я помню, какой он был, когда мы тренировались в 2013, в 2015 году. Какой он был скоростной, как он пахал, как он работал. Но он уже, знаешь, “наелся”, может. Он уже не тренируется, для себя живет, зарабатывает деньги. Тяжело тренироваться, когда ты влез в политику, влез куда-то еще, в кино снялся, надо же сконцентрироваться именно на спорте», — заключил Резников.

У 36-летнего Хамитова оборвалась серия из трех побед кряду. Он выступал в непривычном для себя среднем весе (до 84 килограммов), хотя обычно дерется в легкой категории (до 70 килограммов).

Что касается 39-летнего Шлеменко, то он идет на серии из трех побед. Уже 1 июня он проведет следующий бой, в котором встретится с американцем Кертисом Миллендером (22−9−0−1), ранее выступавшим в UFC.

