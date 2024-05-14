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08:55 (мск), источник: ТАСС

Боец UFC Ян проведет бой до конца года

20 марта россиянин успешно перенес операцию на крестообразной связке и мениске.

Источник: UFC

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петр Ян восстанавливается быстрыми темпами после тяжелой травмы колена. Об этом ТАСС рассказали в команде спортсмена.

«Петр восстанавливается быстрыми темпами. Он проводит тренировки, поддерживает форму. Как и планировалось, до конца года планируется его следующий бой», — сказал собеседник агентства.

10 марта Ян победил Сун Ядуна единогласным решением судей. 20 марта россиянин успешно перенес операцию на крестообразной связке и мениске.

Всего на счету 31-летнего Яна 17 побед и 5 поражений. Ранее он владел чемпионским поясом UFC в легчайшем весе.

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