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10:57 (мск), источник: Sports.Ru

В команде Хабиба назвали неточной информацию о налоговой задолженности

Ранее стало известно, что экс-чемпион UFC в легком весе должен Федеральной налоговой службе (ФНС) более 300 миллионов рублей.

В команде Хабиба назвали неточной информацию о налоговой задолженности | Источник: Sports.Ru

«Информация о налоговой задолженности является неточной. Хабиб продолжается заниматься бизнес-проектами, развивать их», — заявил член команды Нурмагомедова.

Дядя Хабиба — о налоговой задолженности племянника: «Вообще такого нет. Это фейк».

Гаджиев — о налоговой задолженности Хабиба: «Если государство объяснит ему, что он должен эти деньги, то он вытащит и отдаст их».

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