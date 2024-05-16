Александр Емельяненко прошел полный курс реабилитации в центре восстановления личности

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко прошел полный курс реабилитации и является волонтером реабилитационного центра в Ингушетии. Об этом ТАСС рассказали в «Центре восстановления личности “Иман”.

«Александр прошел полный курс реабилитации. Сейчас он является волонтером центра», — сказал собеседник агентства.