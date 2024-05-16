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15:09 (мск), источник: ТАСС

Александр Емельяненко прошел полный курс реабилитации в центре восстановления личности

На данный момент он является волонтером центра.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко прошел полный курс реабилитации и является волонтером реабилитационного центра в Ингушетии. Об этом ТАСС рассказали в «Центре восстановления личности “Иман”.

«Александр прошел полный курс реабилитации. Сейчас он является волонтером центра», — сказал собеседник агентства.

Емельяненко должен был провести бой против Вячеслава Дацика 12 апреля, но поединок был перенесен.

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