Александр Емельяненко рассказал, когда в последний раз пил алкоголь

— Не то чтобы отвращение появилось, знаешь, просто пришло понимание, что это мне мешает, это лишнее, что это мне не нужно, что оно очень сильно тянет меня не в ту сторону, что я могу обходиться без алкоголя. И раньше мог обходиться без него, но просто, знаешь… Жизнь такая была. Все выпивают. И ты выпиваешь, и тот выпивает. Пьют все. Ну, а почему-то видят выпивающим только Емельяненко.