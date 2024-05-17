Член Зала славы UFC объяснил, в чём секрет успеха дагестанских бойцов

«Не думаю, что успех заключается только в их борьбе. Мне кажется, что это из-за их дисциплины. Это всё, что они делают: встают, тренируются, спят, едят, тренируются. Так что да, они не думают ни о чём другом. Они просто более дисциплинированны, чем в этой части света. Они не берут выходных по воскресеньям», — приводит слова Грейси портал Yardbarker.