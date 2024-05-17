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02:52 (мск), источник: Чемпионат.com

Член Зала славы UFC объяснил, в чём секрет успеха дагестанских бойцов

Член Зала славы UFC и победитель турнира UFC 1 бразилец Ройс Грейси рассказал, в чём заключается секрет успеха бойцов из Дагестана.

Источник: AFP 2023

«Не думаю, что успех заключается только в их борьбе. Мне кажется, что это из-за их дисциплины. Это всё, что они делают: встают, тренируются, спят, едят, тренируются. Так что да, они не думают ни о чём другом. Они просто более дисциплинированны, чем в этой части света. Они не берут выходных по воскресеньям», — приводит слова Грейси портал Yardbarker.

Напомним, Ройсу Грейси 57 лет. Он является победителем турнира UFC 1, UFC 2, а также UFC 4. В своём активе он имеет 14 побед и два поражения. Его профессиональная карьера длилась с 1993 года по 2007 год. Является первым бойцом, которого внесли в Зал славы UFC.

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