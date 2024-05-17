Махачев − о Хабибе: «Он скучает по боям и кэмпам. Поэтому он всегда тренируется»
"Думаю, Хабиб всем доволен, но этот парень скучает по боям, по тренировочным кэмпам. Поэтому он всегда с нами.
"Думаю, Хабиб всем доволен, но этот парень скучает по боям, по тренировочным кэмпам. Поэтому он всегда с нами.
Он любит тренироваться, каждый день это делает. Не только с нами. Этот парень пашет каждый день", − сказал чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев, который в ночь на 2 июня подерется с Дастином Порье.
Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру в 2020 году в статусе чемпиона UFC с рекордом 29−0 в ММА.
Махачев − о бое с Конором: «Конечно, я соглашусь драться с ним».