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12:57 (мск), источник: Sports.Ru

Махачев − о Хабибе: «Он скучает по боям и кэмпам. Поэтому он всегда тренируется»

"Думаю, Хабиб всем доволен, но этот парень скучает по боям, по тренировочным кэмпам. Поэтому он всегда с нами.

Махачев − о Хабибе: «Он скучает по боям и кэмпам. Поэтому он всегда тренируется» | Источник: Sports.Ru

Он любит тренироваться, каждый день это делает. Не только с нами. Этот парень пашет каждый день", − сказал чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев, который в ночь на 2 июня подерется с Дастином Порье.

Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру в 2020 году в статусе чемпиона UFC с рекордом 29−0 в ММА.

Махачев − о бое с Конором: «Конечно, я соглашусь драться с ним».

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