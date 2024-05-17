Махачев − о тренировках с Хабибом: «Он знает только один метод − пахать. Пять раундов в клетке, три раунда на матах и 10 раундов борьбы» | Источник: Sports.Ru

Он не знает другого пути. Знаю, что бойцы следуют программе UFC, которая подразумевает дни отдыха. Но этот парень не знает об отдыхе.

Когда я тренировался в АКА, говорил Кормье: «Нам нужны пять раундов спарринга и три раунда грэпплинга, этого достаточно». Но теперь…

У нас пять раундов спаррингов в клетке, три раунда на матах, десять раундов борьбы. Я говорю Хабибу: «Эй, мы никогда так не делали». А он отвечает: «Так было всегда», − сказал чемпион UFC в легком весе и лидер рейтинга P4P Ислам Махачев, который в ночь на 2 июня подерется с Дастином Порье.

Махачев заявил, что Хабиб приедет в тренировочный лагерь к бою с Порье: «Это будут безумные 10 дней».