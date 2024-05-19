Мёрфи победил Барбозу в главном бою турнира UFC Fight Night 241
В Лас-Вегасе завершился главный бой турнира UFC Fight Night 241, в котором бразилец Эдсон Барбоза встречался с британцем Лероном Мёрфи.
В Лас-Вегасе завершился главный бой турнира UFC Fight Night 241, в котором бразилец Эдсон Барбоза встречался с британцем Лероном Мёрфи.
Бой продлился все пять раундов и завершился победой британца единогласным решением судей. Мёрфи одержал 14-ю победу в смешанных единоборствах, не потерпев ни одного поражения. На счету Барбозы 12 поражений и 24 победы.
В соглавном бою турнира американец Калинн Уильямс нокаутировал в первом раунде представителя Гайаны Карлстона Харриса.
Напомним, в предварительном карде немецкий боец дагестанского происхождения Абусупьян Магомедов встретился с представителем Бразилии Варлеем Алвесом. Поединок продлился все три раунда и завершился победой Магомедова единогласным решением судей (30−26).