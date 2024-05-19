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09:34 (мск), источник: Чемпионат.com

Мёрфи победил Барбозу в главном бою турнира UFC Fight Night 241

В Лас-Вегасе завершился главный бой турнира UFC Fight Night 241, в котором бразилец Эдсон Барбоза встречался с британцем Лероном Мёрфи.

Источник: UFC

Бой продлился все пять раундов и завершился победой британца единогласным решением судей. Мёрфи одержал 14-ю победу в смешанных единоборствах, не потерпев ни одного поражения. На счету Барбозы 12 поражений и 24 победы.

В соглавном бою турнира американец Калинн Уильямс нокаутировал в первом раунде представителя Гайаны Карлстона Харриса.

Напомним, в предварительном карде немецкий боец дагестанского происхождения Абусупьян Магомедов встретился с представителем Бразилии Варлеем Алвесом. Поединок продлился все три раунда и завершился победой Магомедова единогласным решением судей (30−26).

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