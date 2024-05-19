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18:27 (мск), источник: Sports.Ru

Хабиб присоединился к лагерю Махачева: «14 дней до боя»

«Только что приземлился. 14 дней до боя», − написал в соцсетях бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.

Хабиб присоединился к лагерю Махачева: «14 дней до боя» | Источник: Sports.Ru

Махачев − о тренировках с Хабибом: «Он знает только один метод − пахать. Пять раундов в клетке, три раунда на матах и 10 раундов борьбы».

Махачев заявил, что Хабиб приедет в тренировочный лагерь к бою с Порье: «Это будут безумные 10 дней».

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