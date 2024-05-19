Хабиб присоединился к лагерю Махачева: «14 дней до боя»
«Только что приземлился. 14 дней до боя», − написал в соцсетях бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.
«Только что приземлился. 14 дней до боя», − написал в соцсетях бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.
Махачев − о тренировках с Хабибом: «Он знает только один метод − пахать. Пять раундов в клетке, три раунда на матах и 10 раундов борьбы».
Махачев заявил, что Хабиб приедет в тренировочный лагерь к бою с Порье: «Это будут безумные 10 дней».