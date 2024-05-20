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21:12 (мск), источник: Sports.Ru

Хабиба и Хасбика пригласят на 1-й матч махачкалинского «Динамо» в РПЛ. Клуб впервые сыграет в Премьер-лиге

В следующем сезоне махачкалинский клуб сыграет в Мир РПЛ впервые в своей истории.

Хабиба и Хасбика пригласят на 1-й матч махачкалинского «Динамо» в РПЛ. Клуб впервые сыграет в Премьер-лиге | Источник: Sports.Ru

"Будут ли Хабиб и Хасбик приглашены на первый матч команды в РПЛ? На самом деле, у нас огромное количество болеющих, переживающих за нашу команду с первых ее шагов. Особенно Хабиб, Хасбик — они, безусловно, в скобках.

Хабиб — личность не только с точки зрения спорта, но и с точки зрения гражданской позиции, личностных характеристик. Это огромная личность. Мы были очень рады, что на одной из последних игр он вышел на поле со 101-летним ветераном.

Конечно, они будут приглашены на первый матч в РПЛ«, — заявил президент махачкалинского “Динамо” Гаджи Гаджиев.

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