Хабиба и Хасбика пригласят на 1-й матч махачкалинского «Динамо» в РПЛ. Клуб впервые сыграет в Премьер-лиге | Источник: Sports.Ru

"Будут ли Хабиб и Хасбик приглашены на первый матч команды в РПЛ? На самом деле, у нас огромное количество болеющих, переживающих за нашу команду с первых ее шагов. Особенно Хабиб, Хасбик — они, безусловно, в скобках.

Хабиб — личность не только с точки зрения спорта, но и с точки зрения гражданской позиции, личностных характеристик. Это огромная личность. Мы были очень рады, что на одной из последних игр он вышел на поле со 101-летним ветераном.