Порье — легенда, но не соперник Махачеву. Российский чемпион оформит легкую защиту пояса

В ночь на 2 июня в Ньюарке (США) пройдёт турнир UFC 302, в главном событии которого Ислам Махачев будет защищать титул чемпиона в лёгком весе. Соперником российского бойца станет одна из легенд смешанных единоборств Дастин Порье.

Несмотря на все заслуги Бриллианта и его место в топе легковесов UFC, он получил титульный шанс во многом на безрыбье. Так сложилась ситуация, что Чарльз Оливейра и Джастин Гэтжи, которые ещё полгода назад были основными претендентами на пояс, самоустранились из гонки. Оба проиграли в последних поединках. И уже давно не секрет, что изначально бой с Махачевым предложили Арману Царукяну, но тот отказался, сославшись на короткие сроки.

Вот и вышло, что Порье получил титульник просто потому, что не было других претендентов, а чемпион, простаивающий с октября, хотел драться. И Дастин сам признаёт, что сроки ему не очень подходят, но при этом упускать, возможно, последний шанс стать чемпионом он не захотел: «Я прекрасно понимаю решение Армана отказаться. Послушайте, он провёл восьминедельный тренировочный лагерь, вышел в октагон, победил, не смог всё обдумать после боя в раздевалке, а тут пришёл твой босс и говорит: “Эй, ты готов снова выйти на бой через шесть недель?” Тебе нужно восстановиться, поскольку твоё тело достаточно изношено, но тебе гарантирован следующий титульный бой. Он следующий в очереди, несмотря ни на что. И, честно говоря, шесть недель для меня это тоже скорее короткое уведомление. Но у меня не было варианта отказаться и сказать: “Эй, мне надо больше недель для подготовки”. Это мой шанс, за который я должен держаться максимально крепко».

Порье, безусловно, является одним из лучших бойцов в истории лёгкого веса, он построил большое наследие даже без полноценного пояса. Проблема в том, что у него действительно мало ключей от Ислама. Всем известно, что у Дастина есть проблемы в партере, это показывал даже бой с Бенуа Сен-Дени. Француз был не в лучшей форме из-за стафилококка, однако доставил много проблем в этом аспекте.

Махачев станет совершенно другим уровнем, гораздо более сложным. И сам Ислам понимает, где ему искать победу: «Его слабое место — борьба и грэпплинг. Так что у меня есть ключ к лёгкому бою. Думаю, если буду следовать плану, то легко смогу победить его. Наш с Хабибом стиль — худший для Дастина. Люди, которые могут перевести Порье в партер и удержать его там, всегда создают ему проблемы».

При этом нужно отдать должное ударной технике Порье. Потрясти он может абсолютно каждого, но Махачев пропускает очень мало акцентированных ударов в голову — меньше всех в лёгком весе (1,24 удара за минуту). А после того самого поражения нокаутом на заре карьеры в UFC Ислам стал куда более осторожным и практически не даёт шансов соперникам.

Важно, что в команде Махачева стараются не допускать недооценки. Тренер россиянина Хавьер Мендес напоминает, что навыки у Порье всё ещё в порядке: «Я думаю, Дастин стал старше, мудрее, чем был в бою против Хабиба. Но Порье всё так же опасен. Мы должны быть очень осторожны, должны играть в нашу игру. Мы точно не считаем его лёгким соперником. Бой может сложиться легко, но только потому, что мы будем очень усердно тренироваться перед этим поединком. Порье — настоящий воин, прекрасный боец. Наша задача — сделать так, чтобы Дастин не превратился в Рокки Бальбоа».

Да и сам Махачев разве что посмеивался над гильотиной Порье, однако подчёркивал, что уважает соперника: «Многие думают, что я недооцениваю его, но этот парень жёсткий, он опасен, это легенда, у него есть огромный опыт за спиной, в ударке это вообще один из самых опасных парней в нашем весе. И у него есть реально хорошая гильотина. Окей, я, может, и не уважаю его гильотину, но остальные навыки… А про гильотину… это просто потому что я никогда не видел, чтобы он побеждал кого-нибудь с помощью этого приёма. Может быть, однажды это случится. Но этого не будет в поединке со мной».

Как часто бывает в ММА, всё всегда может решить одно попадание. Однако, объективно говоря, шансов у Порье маловато. Котировки на американца тоже растут с каждым днём, то есть верят в него всё меньше. Навыки Махачева на самом деле на другом уровне, и они хорошо подходят для победы над Дастином.

Ислам повторит рекорд по количеству защит пояса в лёгком весе, а Порье в третий раз упустит возможность завоевать титул.