Конор − о слухах про налоговую задолженность Хабиба: «Типичное поведение крысы»
"Это типичное поведение крысы. Бегающая крыса. Выходит, ему нужно платить по счетам. У него всего два мэйн-ивента в карьере, а теперь он должен правительству России.
"Это типичное поведение крысы. Бегающая крыса. Выходит, ему нужно платить по счетам. У него всего два мэйн-ивента в карьере, а теперь он должен правительству России.
Так что пусть теперь платит долги, а не будет прятать деньги в других странах. Просто в экстазе от того, что его ждет", − сказал бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор в эфире Duelbits.
Хабиб Нурмагомедов задолжал налогов на 306 миллионов рублей («Мутко против»).
В команде Хабиба назвали неточной информацию о налоговой задолженности.