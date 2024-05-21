15:42 (мск), источник: Sports.Ru

Конор − о слухах про налоговую задолженность Хабиба: «Типичное поведение крысы»

"Это типичное поведение крысы. Бегающая крыса. Выходит, ему нужно платить по счетам. У него всего два мэйн-ивента в карьере, а теперь он должен правительству России.

Конор − о слухах про налоговую задолженность Хабиба: «Типичное поведение крысы» | Источник: Sports.Ru

Так что пусть теперь платит долги, а не будет прятать деньги в других странах. Просто в экстазе от того, что его ждет", − сказал бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор в эфире Duelbits.

Хабиб Нурмагомедов задолжал налогов на 306 миллионов рублей («Мутко против»).

В команде Хабиба назвали неточной информацию о налоговой задолженности.

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