16:42 (мск), источник: Sports.Ru

Абдель-Азиз пригрозил Конору за слова про долги Хабиба: «Никто из твоей команды не будет в безопасности, пока ты болтаешь»

"Конор, ты продолжаешь говорить о Хабибе. Видимо, ты забыл, что случилось с тобой и твоей командой.

Бойся своих желаний: пока ты болтаешь, никто из твоей команды не будет в безопасности", − написал в соцсетях бывший менеджер Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз.

Конор − о слухах про налоговую задолженность Хабиба: «Типичное поведение крысы».

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