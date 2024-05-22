«Он прошел эту игру». Хабиб прокомментировал решение Крооса завершить карьеру
Вчера 34-летний полузащитник «Реала» объявил, что не продлит контракт с клубом и покинет профессиональный спорт после Евро-2024.
Вчера 34-летний полузащитник «Реала» объявил, что не продлит контракт с клубом и покинет профессиональный спорт после Евро-2024.
«Он прошел эту игру», — написал в социальных сетях экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.
«Исторический матч». Хабиб посетил игру «Баварии» и «Реала».
Хабиб — о выходе «Реала» в финал ЛЧ: «Мои люди с 1998 года».