12:27 (мск), источник: Sports.Ru

«Он прошел эту игру». Хабиб прокомментировал решение Крооса завершить карьеру

Вчера 34-летний полузащитник «Реала» объявил, что не продлит контракт с клубом и покинет профессиональный спорт после Евро-2024.

«Он прошел эту игру». Хабиб прокомментировал решение Крооса завершить карьеру | Источник: Sports.Ru

«Он прошел эту игру», — написал в социальных сетях экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.

«Исторический матч». Хабиб посетил игру «Баварии» и «Реала».

Хабиб — о выходе «Реала» в финал ЛЧ: «Мои люди с 1998 года».

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