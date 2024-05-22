Илия Топурия назвал условие поединка с Исламом Махачевым

«Возможно, я смог бы сразиться с Исламом в будущем. Прямо сейчас моя цель — бой с Максом Холлоуэем и Конором Макгрегором. Возможно, если Ислам продолжит защищать пояс и будет становиться всё сильнее и сильнее, то однажды мы сможем сделать это. Но на данный момент его нет в моём списке», — приводит слова Топурии портал Sportskeeda.