Назван следующий соперник Рахмонова в UFC

Источник: UFC

В кард турнира UFC 303, который пройдет 30 июня в Лас-Вегасе (Невада, США), был добавлен громкий бой в полусреднем весе. Англичанин Майкл Пейдж (22−2) встретится с ирландцем Иэном Гэрри (14−0).

Ранее, сам Рахмонов говорил, что именно Пейдж может стать его ближайшим соперником: «Думаю, что следующим соперником будет Маддалена, но еще есть и Пейдж. Мне без разницы с кем драться, главное быстрее получить титульный бой».

Однако, теперь по информации различных источников основным претендентом на бой Шавкатом является австралиец Джэк Дэлла Маддалена.

Напомним, Маддалена бросил вызов Рахмонову после победы над бразильцем Гилбертом Бернсом (22−7) на турнире UFC 299, прошедшем 10 марта в Майами (США, штат Флорида). Казахстанец ответил ему.