Американский боец UFC пообещал «прикончить» Шавката Рахмонова
Американский боец UFC Хоакин Бакли (19−6) всеми способами пытается заполучить бой с непобежденным казахстанцем Шавкатом Рахмоновым (18−0), сообщают Vesti.kz.
Американский боец UFC Хоакин Бакли (19−6) всеми способами пытается заполучить бой с непобежденным казахстанцем Шавкатом Рахмоновым (18−0), сообщают Vesti.kz.
Ранее он бросил вызов казахстанцу и нарвался на ответ, а теперь угрожает ему тем, что «усыпит».
«Пусть Kill Cliff (зал, где тренируется Рахмонов) обретет покой!. Еще один солдат упокоится в 2024 году?», — написал американец в соцсетях.
Рахмонов последний бой провел 16 декабря 2023 года, финишировав во втором раунде американца Стивена Томпсона. Бакли бился 11 мая и судейским решением победил узбекскую звезду UFC Нурсултона Рузибоева.
Оба представляют полусредний дивизион UFC: казахстанец находится на третьем месте, американец — на 11-м.