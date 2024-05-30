20:31 (мск), источник: Vesti.kz

Американский боец UFC пообещал «прикончить» Шавката Рахмонова

Американский боец UFC Хоакин Бакли (19−6) всеми способами пытается заполучить бой с непобежденным казахстанцем Шавкатом Рахмоновым (18−0), сообщают Vesti.kz.

Источник: Соцсети

Ранее он бросил вызов казахстанцу и нарвался на ответ, а теперь угрожает ему тем, что «усыпит».

«Пусть Kill Cliff (зал, где тренируется Рахмонов) обретет покой!. Еще один солдат упокоится в 2024 году?», — написал американец в соцсетях.

Рахмонов последний бой провел 16 декабря 2023 года, финишировав во втором раунде американца Стивена Томпсона. Бакли бился 11 мая и судейским решением победил узбекскую звезду UFC Нурсултона Рузибоева.

Оба представляют полусредний дивизион UFC: казахстанец находится на третьем месте, американец — на 11-м.

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