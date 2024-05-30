Американский боец UFC пообещал «прикончить» Шавката Рахмонова

Источник: Соцсети

Ранее он бросил вызов казахстанцу и нарвался на ответ, а теперь угрожает ему тем, что «усыпит».

«Пусть Kill Cliff (зал, где тренируется Рахмонов) обретет покой!. Еще один солдат упокоится в 2024 году?», — написал американец в соцсетях.

Рахмонов последний бой провел 16 декабря 2023 года, финишировав во втором раунде американца Стивена Томпсона. Бакли бился 11 мая и судейским решением победил узбекскую звезду UFC Нурсултона Рузибоева.