19:57 (мск), источник: Sports.Ru

Ислам Махачев: «Из-за меня Хабиб пропустит ЛЧ. Но финал бывает каждый год, а мой поединок с Порье — раз в жизни»

— Посмотришь ли ты финал Лиги чемпионов?

Ислам Махачев: «Из-за меня Хабиб пропустит ЛЧ. Но финал бывает каждый год, а мой поединок с Порье — раз в жизни» | Источник: Sports.Ru

— Может быть. Все пацаны любят футбол. Особенно большие матчи. Хабиб сказал, что из‑за моего боя не попадает на финал ЛЧ. Я ответил, что финал ЛЧ бывает каждый год, а бой Махачев — Порье — раз в жизни.

— У кого больше шансов на победу: у Порье или у «Боруссии»?

— Не знаю. У «Боруссии», думаю, шансы пятьдесят на пятьдесят, — сказал чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев.

Титульный поединок Махачева и Дастина Порье состоится в ночь на 2 июня и возглавит UFC 302.

Хабиб — о выходе «Реала» в финал ЛЧ: «Мои люди с 1998 года».

Как же я счастлив, что Хабиб вернулся.

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