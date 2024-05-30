Ислам Махачев: «Из-за меня Хабиб пропустит ЛЧ. Но финал бывает каждый год, а мой поединок с Порье — раз в жизни» | Источник: Sports.Ru

— Может быть. Все пацаны любят футбол. Особенно большие матчи. Хабиб сказал, что из‑за моего боя не попадает на финал ЛЧ. Я ответил, что финал ЛЧ бывает каждый год, а бой Махачев — Порье — раз в жизни.

— У кого больше шансов на победу: у Порье или у «Боруссии»?

— Не знаю. У «Боруссии», думаю, шансы пятьдесят на пятьдесят, — сказал чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев.

Титульный поединок Махачева и Дастина Порье состоится в ночь на 2 июня и возглавит UFC 302.

Хабиб — о выходе «Реала» в финал ЛЧ: «Мои люди с 1998 года».