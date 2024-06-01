10:36 (мск), источник: РБК

Побьет ли Махачев в бою с Порье рекорды Хабиба и UFC

Ислам Махачев 2 июня проведет титульный бой с легендой UFC Дастином Порье. Россиянин может заработать рекордную для себя сумму, а также побить разом несколько достижений Хабиба Нурмагомедова и UFC — об этом в материале «РБК Спорт».

Источник: ESPN MMA

Российский боец Ислам Махачев 2 июня проведет третью защиту титула чемпиона UFC в легком весе. Соперником лучшего бойца вне зависимости от категории на турнире UFC 302 станет Дастин Порье.

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов будет секундировать Ислама Махачева впервые с октября 2022 года. В последний раз он стоял в углу Махачева в бою с Чарльзом Оливейрой 22 октября 2022 года, по итогам которого российский боец завоевал чемпионский титул. После Нурмагомедов ни разу не выступал в качестве секунданта. Махачев с того времени провел два победных боя с австралийцем Александром Волкановски.

Где и когда пройдет бой

Поединок пройдет в американском Ньюарке (штат Нью-Джерси). Предположительно бой начнется в 7 утра по московскому времени. Трансляция состоится на «Матч ТВ».

Сколько заработает Махачев за этот бой

Общая сумма гонораров на UFC 302 превысит $10 млн без учета выплат доли PPV, которые четыре бойца с самым высоким рейтингом получат в качестве бонуса, сообщает портал NY Fights.

Наибольшую сумму заработает Махачев. Его гонорар может составит $1- 1,5 млн.

По предварительным оценкам, он с учетом доли от PPV и других бонусов может заработать не менее $3 млн. Эта сумма станет рекордной для него.

При этом за два предыдущих боя с Волкановски российский боец заработал в общей сложности более $4 млн с учетом всех бонусов, из которых $2,6 млн в качестве гарантированных гонораров.

В свою очередь, Дастин Порье заработает не менее $800 тыс. в качестве гарантированного гонорара и до $2 млн c учетом всех бонусов.

Были ли конфликты между Махачевым и Порье

Махачев и Порье устроили словесную перепалку во время дуэли взглядов.

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Охранникам пришлось развести спортсменов, чтобы избежать потасовки.

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Кто является фаворитом

Махачев считается безоговорочным фаворитом в этом бою. Коэффициент на его победу не превышает 1,15, И если поставить 1000 ₽, то чистыми можно выиграть 115 ₽ В то же время победа Порье принесет 5400 ₽

Конечно, у Порье есть шансы. Но я думаю, что Ислам навяжет свою игру. Ислам лучше во всех областях. Честно говоря, я думаю, что Ислам прикончит его, поскольку с легкостью пропускает тейкдауны.

Майкл Чендлер
бывший претендент на пояс в легком весе

Бывший чемпион в среднем весе Майкл Биспинг тоже уверен в победе Махачева. «Да, на ногах у Порье есть преимущество. Но я уверен, что Ислам сделает свой дежурный тейкдаун. И если это случится, то он защитит пояс, — считает Биспинг. — Ислам просто невероятен. Он номер один в этой весовой категории, и я верю, что в тот вечер он все еще будет чемпионом».

Александр Волкановски считает, что Махачев будет осторожничать в предстоящем поединке.

«Я думаю, что Ислам будет слишком хорош в этом бою, — отметил экс-соперник Махачева. — Думаю, он будет осторожничать, чтобы не дать сопернику поймать себя. Конечно, Дастин Порье — великий боец. И это тяжелая битва для всех. Но я не вижу, чтобы кто-то смог бы победить Ислама пока не поймает его».

Заслуженно ли Махачев считается лучшим бойцом UFC вне зависимости от категории

Самая длительная серия побед

Махачева наряду с Джоном Джонсом является обладателем самой длительной действующей победной серией из нынешних бойцов UFC — 13 боев. Именно на 13 победе завершил свою карьеру Хабиб Нрумагомедов. В случае победы Махачев побьет рекорд легкого дивизиона по самой продолжительной серии.

Самая же длительная победная серия в истории принадлежит легендарному бразильцу Андерсону Сильве (16), на втором месте нигериец Камару Усман (15), далее следуют шесть бойцов с 13 победами.

Второй после Хабиба по проценту побед

Всего на счету Махачева 25 побед (14 — в UFC) и 1 поражение, которое он потерпел 3 октября 2015 года во втором бою в UFC c бразильцем Адриану Мартинсом (нокаут). В UFC он одержал 14 побед. Махачев занимает в UFC второе место по проценту побед (93,33%), уступая только Хабибу Нурмагомедову (100%).

Самая длительная серия защит из действующих

Махачев наряду Леоном Эдвардсом, Александром Пантойей, Чжан Вейли обладает самой длительной серией защит — два матча. В случае победы он повторит рекорд легкого дивизиона по защитам, который принадлежит Хабибу Нурмагомедову, Бенсону Хендерсону, Фрэнки Эдгару и Би Джей Пенну.

Отличный борец и ударник

Точность акцентированных ударов Махачева составляет 60,4%, что является лучшим показателем в дивизионе и десятым в лиге, хотя россиянин в первую очередь силен в борьбе. При этом Махачев является лучшим в UFC по точности значимых ударов — 61,3%.

В то же время Махачев пропускает очень мало акцентированных ударов в минуту (1.24) и занимает восьмое место в лиге по этому показателю.

Более 61,2% попыток тейкдаунов были успешными в боях UFC, что является четвертым лучшим показателем в истории дивизиона после Пенна (66,7), Майка Дэвиса (63,6) и Рэмси Ниджема (62,5).

При этом соперники Махачева смогли успешно выполнить лишь 9,1% попыток тейкдаунов. Это второй показатель в истории дивизиона.

Почему опасен Дастин Порье

На счету 35-летнего американского бойца 22 победы в 30 боях — четвертый показатель в UFC. Порье не исключил, что завершит карьеру после этого боя.

Порье — один из самых зрелищных бойцов UFC. Американец является совладельцем рекорда по количеству нокаутов — 9. При этом он занимает третье место по количеству досрочных побед — 10 против 8 у Махачева. В связи с этим американский боец 11 раз получал награды за бой вечера, что является шестым показателем в UFC.

Порье является одним из главных ударников UFC, занимая четвертое место по числу точных ударов. При этом американец отличается от остальных бойцов тем, что способен наносить точные акцентированные удары в заведомо проигрышной ситуации. Благодаря этому он не раз побеждал в практически проигранных поединках. Именно так сложился его последний бой с французом Бенуа Сен-Дени. Однако американец и отдавал бои, в которых вел.

Помимо этого, Порье входит в топ-10 в истории UFC по числу попыток сабмишна.

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