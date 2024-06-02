Монсон сравнил русскую и американскую кухни

«Да, в Башкортостане есть вкусная еда. Башкирский мед — вообще самый лучший в мире. Мне много чего нравится в русской кухне. Вообще, в России любят хлеб, но я хлеб не ем. Люблю свежее мясо. И, хотя это, конечно, и не русская кухня, а грузинская, но я люблю хачапури. Борщ, хоть и спорят, русский он или украинский. Но русская еда лучше, чем американская. Она свежая, нет чувства, что ее через всю страну к тебе на грузовике везли неделю или две», — сказал Монсон.