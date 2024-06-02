Монсон сравнил русскую и американскую кухни
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Башкирский мед — лучший в мире, а русская еда в целом лучше американской, поскольку она свежее, заявил в интервью РИА Новости боец смешанных единоборств (MMA) Джефф Монсон.
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Башкирский мед — лучший в мире, а русская еда в целом лучше американской, поскольку она свежее, заявил в интервью РИА Новости боец смешанных единоборств (MMA) Джефф Монсон.
«Да, в Башкортостане есть вкусная еда. Башкирский мед — вообще самый лучший в мире. Мне много чего нравится в русской кухне. Вообще, в России любят хлеб, но я хлеб не ем. Люблю свежее мясо. И, хотя это, конечно, и не русская кухня, а грузинская, но я люблю хачапури. Борщ, хоть и спорят, русский он или украинский. Но русская еда лучше, чем американская. Она свежая, нет чувства, что ее через всю страну к тебе на грузовике везли неделю или две», — сказал Монсон.
Монсон родился в США и большую часть карьеры провел под американским флагом, но в марте 2013 года заявил, что готов сменить гражданство на российское. В 2018 году Монсон получил российский паспорт и в сентябре того же года был избран в совет депутатов городского округа Красногорск. В 2020 году Монсон переехал в Уфу и открыл школу джиу-джитсу и грэпплинга, а в сентябре 2023 года стал депутатом башкирского парламента от партии «Единая Россия».