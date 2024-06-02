18:02 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Они будущее спорта». Джонс выразил уважение дагестанским бойцам ММА

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе американец Джон Джонс назвал дагестанских бойцов будущим смешанных единоборств (ММА).

Источник: UFC

В ночь на воскресенье россиянин Ислам Махачев победил удушающим приемом американца Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Ранее поясом в этой весовой категории владел россиянин Хабиб Нурмагомедов.

«Я очень уважаю их всех, они будущее спорта. Их трудовая этика кажется непревзойденной», — написал Джонс в соцсети Х, отвечая на вопрос о его отношении к бойцам из Дагестана.

Джонсу 36 лет, он является чемпионом UFC в тяжелом весе и экс-чемпионом UFC в полутяжелом весе, на его счету в ММА 27 побед, одно поражение, еще один поединок признан несостоявшимся.

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