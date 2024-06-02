«Они будущее спорта». Джонс выразил уважение дагестанским бойцам ММА

Источник: UFC

В ночь на воскресенье россиянин Ислам Махачев победил удушающим приемом американца Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Ранее поясом в этой весовой категории владел россиянин Хабиб Нурмагомедов.

«Я очень уважаю их всех, они будущее спорта. Их трудовая этика кажется непревзойденной», — написал Джонс в соцсети Х, отвечая на вопрос о его отношении к бойцам из Дагестана.