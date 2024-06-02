20:15 (мск), источник: Чемпионат.com

Дана Уайт остался в восторге от поединка между Махачевым и Порье

Президент UFC Дана Уайт поделился эмоциями после просмотра поединка между действующим обладателем титула UFC в лёгком весе Исламом Махачевым и популярным американским бойцом Дастином Порье.

«Это был потрясающий бой. Оба парня выложились по полной. Это была настоящая война. Ислам чертовски силён и талантлив, сегодня он нанёс несколько мощных ударов по корпусу, но и сам получил удар локтем в лоб. Мне кажется, Порье проделал невероятную работу, защищаясь от тейкдаунов и поднимаясь в опасных позициях. Кроме того, Дастин хорошо оборонялся в первом раунде, когда Ислам пытался его финишировать. О более крутом и зрелищном титульном поединке в качестве главного боя турнира нельзя и мечтать», — приводит слова Уайта портал MMAJunkie.

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