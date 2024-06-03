Трамп пообещал Хабибу Нурмагомедову остановить войну в Палестине

В ночь на воскресенье россиянин Ислам Махачев победил удушающим приемом американца Дастина Порье на турнире в США и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Нурмагомедов выступал в роли секунданта Махачева. Во время турнира Нурмагомедов поговорил с Трампом, присутствовавшим в зале в качестве зрителя. Видео их диалога в соцсети Х опубликовал бывший боец ММА блогер Там Хан.

«Я знаю, вы бы остановили войну в Палестине», — сказал Нурмагомедов. «Мы это остановим. Я это остановлю», — ответил Трамп.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-26493942&hd=2&id=456351425&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.