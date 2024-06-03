Трамп пообещал Хабибу Нурмагомедову остановить войну в Палестине

В ночь на воскресенье россиянин Ислам Махачев победил удушающим приемом американца Дастина Порье на турнире в США и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Нурмагомедов выступал в роли секунданта Махачева. Во время турнира Нурмагомедов поговорил с Трампом, присутствовавшим в зале в качестве зрителя. Видео их диалога в соцсети Х опубликовал бывший боец ММА блогер Там Хан.
«Я знаю, вы бы остановили войну в Палестине», — сказал Нурмагомедов. «Мы это остановим. Я это остановлю», — ответил Трамп.
Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главные соперники в предвыборной гонке — действующий глава государства демократ Джо Байден, а также бывший американский лидер республиканец Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки.