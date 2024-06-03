03:20 (мск), источник: Sport24

Махачев подвердил, что подцепил стафилококк: «Немного инфекция меня помучила, выбила на неделю из колеи»

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев подтвердил, что накануне боя против американца Дастина Порье на UFC 302 подцепил стафилококковую инфекцию. Слухи об этом появились в сети за несколько дней до поединка.

Источник: AP 2023

— Ходили слухи, что у тебя были какие-то проблемы со здоровьем до боя. Действительно ли что-то такое было или это…

— Было, да. Где-то фотография вылезла, что у меня был стафилококк, инфекция. Немного она меня помучила. Как приехали в Америку, за три недели [до боя], на неделю она меня выбила из колеи. Тренировался, отдыхал, чтобы дальше не распространилась, ходил к врачам. Думаю, она меня не побеспокоила, просто неделю отдохнул и вернулся к тренировка.

— Не было мысли сняться? Об этом речи не шло?

— Нет. Пройдя такой путь, прилетев в Америку, сняться с боя — это, не знаю, пока врачи тебя не снимут, сами об этом не размышляли вообще, — сказал Махачев в интервью UFC Eurasia.

Махачев победил Порье удушающим приемом в пятом раунде, защитив титул в третий раз. Эта победа стала для россиянина 14-й подряд в UFC. Ислам превзошел рекорд Хабиба Нурмагомедова, который выиграл в промоушне 13 боев подряд, после чего объявил о завершении карьеры.

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