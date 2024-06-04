Петр Ян заявил, что готов провести бой против Конора Макгрегора

«У нас с Конором была шумиха, нужно эту тему снова поднять, — сказал Ян. — Честно говоря, есть много интересных противостояний. Я долгое время хотел подраться с Ти Джей Диллашоу, именно в смешанных единоборствах. Когда я начал свой путь после ACB, он был чемпионом, мне очень хотелось с ним встретиться, но не получилось».