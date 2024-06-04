Петр Ян заявил, что готов провести бой против Конора Макгрегора
Президент IBA Умар Кремлев отмечал, что готов организовать боксерский поединок между ними.
Президент IBA Умар Кремлев отмечал, что готов организовать боксерский поединок между ними.
МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Петр Ян готов провести боксерский поединок против ирландца Конора Макгрегора. Об этом Ян рассказал ТАСС.
«У нас с Конором была шумиха, нужно эту тему снова поднять, — сказал Ян. — Честно говоря, есть много интересных противостояний. Я долгое время хотел подраться с Ти Джей Диллашоу, именно в смешанных единоборствах. Когда я начал свой путь после ACB, он был чемпионом, мне очень хотелось с ним встретиться, но не получилось».
«Много таких ребят, с кем можно было сделать интересную тему. Я готов», — добавил боец.
Ян в марте победил китайца Сун Ядуна единогласным решением судей. Позднее россиянин перенес операцию на травмированном колене. Ян занимает третье место в рейтинге бойцов легчайшего веса UFC. Всего на его счету 17 побед и 5 поражений.
Ян и Макгрегор провели дуэль взглядов в декабре прошлого года на турнире Международной ассоциации бокса (IBA). Президент IBA Умар Кремлев отмечал, что готов организовать боксерский поединок между ними.