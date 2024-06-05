01:56 (мск), источник: Sport24

«Махачева не любят ни в России, ни в США» — российский боец UFC Царукян

Российский боец UFC Арман Царукян поделился мнением о нелюбви публики к своему соотечественнику, чемпиону мира UFC в легком весе Исламу Махачеву.

Источник: Reuters

На прошлой неделе Махачев защитил чемпионский пояс, победив американца Дастина Порье на турнире UFC 302 в Нью-Джерси (США).

«Многие в России не любят Ислама. Русские его не любят, потому что он без флага выходит. Плюс он с Дагестана, там особое (отношение)… А в Америке Ислама не любят, потому что он побеждает американцев», — заявил Царукян в интервью OUTSIDE_MMA.

Ислам Махачев провел 27 боев в смешанных единоборствах и одержал 26 побед.

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