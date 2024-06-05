«Махачева не любят ни в России, ни в США» — российский боец UFC Царукян
Российский боец UFC Арман Царукян поделился мнением о нелюбви публики к своему соотечественнику, чемпиону мира UFC в легком весе Исламу Махачеву.
Российский боец UFC Арман Царукян поделился мнением о нелюбви публики к своему соотечественнику, чемпиону мира UFC в легком весе Исламу Махачеву.
На прошлой неделе Махачев защитил чемпионский пояс, победив американца Дастина Порье на турнире UFC 302 в Нью-Джерси (США).
«Многие в России не любят Ислама. Русские его не любят, потому что он без флага выходит. Плюс он с Дагестана, там особое (отношение)… А в Америке Ислама не любят, потому что он побеждает американцев», — заявил Царукян в интервью OUTSIDE_MMA.
Ислам Махачев провел 27 боев в смешанных единоборствах и одержал 26 побед.