Российский бизнесмен Шпигель заплатил $95 тысяч за шанс находиться в лагере Оливейры

Он получит возможность наблюдать за тренировками экс-чемпиона UFC Чарльза Оливейры, а также отправится вместе с ним на следующий поединок. Шпигель будет наблюдать за процессом весогонки и поучаствует в официальной церемонии взвешивания.

Оливейра (34−10) в последний раз дрался в апреле, когда проиграл раздельным решением судей Арману Царукяну.

Махачев предложил Оливейре помощь в подготовке к бою с Ковингтоном: «Он может приехать в Дагестан».