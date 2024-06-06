Как спасать UFC 303? Конор жёстко подставляет боссов лиги
Дане Уайту придётся срочно искать топовый бой, чтобы не вызвать гнев фанатов.
Дане Уайту придётся срочно искать топовый бой, чтобы не вызвать гнев фанатов.
В ночь с 29 на 30 июня в Лас-Вегасе (США) состоится очередной номерной турнир UFC 303. В главном событии вечера должны сойтись Конор Макгрегор и Майкл Чендлер. Все фанаты смешанных единоборств с нетерпением ждут возвращения ирландца в октагон.
Вот только с каждым днём становится всё меньше уверенности в том, что поединок действительно состоится. Сначала сорвалась пресс-конференция, причём организация отказалась называть новые сроки. А затем появилась информация, что Ноториус получил повреждение. Но новости, которые пришли из-за океана накануне, звучат ещё более пугающе.
Известный журналист и инсайдер Ариэль Хельвани рассказал о текущем статусе поединка. По информации источника, ситуация находится в подвешенном состоянии: «На данный момент новостей нет. Всё ещё есть надежда, что бой состоится. Я бы сказал, что есть позитивные моменты. Однако руководство UFC опросило некоторых бойцов, чтобы узнать, кто мог бы выйти на замену, либо провести совершенно какой-то другой бой, который также стал бы главным поединком турнира».
Формулировки «есть надежда» и «позитивные моменты» в случае с Конором уже не внушают доверия. На протяжении всего прошлого года он постоянно заявлял, что возвращение случится буквально с момента на момент. Но вместо этого оказалось, что Макгрегор имеет проблемы с допинг-контролем, а UFC даже пришлось разорвать отношения с USADA. Видимо, организации всё-таки верила, что Ноториус возьмётся за ум и найдёт в себе силы вернуться в октагон. Но пока ситуация выглядит откровенно плачевно.
Теперь организации предстоит в срочном порядке решать, что именно делать с этим ивентом. Один из предлагаемых вариантов — изменение статуса события. За неделю до этого в Саудовской Аравии состоится турнир, который будет изобиловать боями с участием россиян. А главное, там действительно яркие главные события: сначала Роберт Уиттакер подерётся с Хамзатом Чимаевым, а затем состоится битва богатырей — зарубятся Сергей Павлович и Александр Волков. Фактически самым логичным выглядел бы вариант, при котором этот ивент получит статус номерного, а через неделю пройдёт UFC Fight Night. Но большой вопрос заключается в том, как именно будет решён вопрос с телевизионными трансляциями. Если права уже выкуплены, а в этом практически не приходится сомневаться, провернуть такую аферу будет максимально тяжело.
Второй вариант — поиск нового соперника для Майкла Чендлера. Конечно, сам американец прекрасно понимает, что он потеряет в деньгах. Нет сомнений, что бой с Конором был бы невероятно денежным. А теперь придётся поумерить свои аппетиты. Но неплохой вариант — поединок с Максом Холлоуэем за титул BMF. И сам Чендлер уже заявлял, что готов сразиться с Благословенным: «Хочу ли я подраться с Максом за пояс BMF? 100%. Макс настоящий гангстер. Я был бы рад в будущем получить возможность с ним встретиться».
Но есть большой вопрос, согласится ли сам Холлоуэй выходить на поединок с опасным ударником на таком коротком уведомлении. Напомним, Макс выступал совсем недавно на UFC 300, где бился с Джастином Гэтжи. И получилось отправить оппонента в нокаут, но битва получилась энергозатратной и очень непростой. Поэтому Максу совершенно точно может понадобиться время для восстановления. Скорее всего, выходить в октагон в такой ситуации не станет даже обладатель пояса BMF.
Есть и ещё два варианта, которые выглядят вполне вероятными и правдоподобными. Первый — это Алекс Перейра и Иржи Прохазка. Бразилец, который продолжает выражать желание выступать на каждом номерном турнире, совершенно точно не откажется от такого предложения. А чех давно доказал всем, что для него не существует особенно опасных вызовов, он готов к абсолютно любому испытанию. Поэтому такая пара смотрится очень неплохо. Второй расклад — это реванш Александра Волкановски и Илии Топурии. Великий горит желанием отомстить за поражение. Поэтому он постарается сделать всё, чтобы поставить оппонента в тупик. Другой вопрос заключается в том, что Топурия в последнее время не особенно рвётся в октагон. Поэтому предложение должно быть действительно стоящим.
Конор в очередной раз ставит UFC в крайне неудобное положение. Но организация продолжает спускать ему всё с рук. Кажется, что рано или поздно терпение боссов всё-таки должно закончиться. А пока им предстоят очень непростые недели.
Сергей Сорокин